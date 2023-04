Palmeiras repete trajetória de 2022 e vence o Paulista com campanha quase perfeita

Com apenas uma derrota em 16 jogos, Verdão reverteu placar contra o Água Santa, aplicou goleada e conquistou a 25ª taça do Estadual

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu foi um dos destaques da final contra o Água Santa



O Palmeiras conquistou o bicampeonato do Campeonato Paulista neste domingo, 9, ao vencer o Água Santa por 4 a 0 e reverter o placar de derrota no jogo de ida, cenário parecido com o que passou em 2022. Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Verdão enfrentou o São Bernardo nas quartas de final e venceu por 1 a 0. Nas semifinais, repetiu o placar mínimo diante do Ituano e se garantiu na final pela quarta vez consecutiva. Na partida de ida, foi surpreendido pelo Netuno por 2 a 1, mas em casa deu o troco, levantando a 25ª taça do Estadual em sua história. Foram 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, no primeiro duelo da final.

Na temporada 2022, o Palmeiras também teve a melhor campanha da primeira fase, com uma boa vantagem para os rivais. Nas quartas de final, enfrentou o Ituano e venceu por 2 a 0. Na sêmi, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, qualificando-se para a decisão contra o São Paulo. Um pouco disperso, o Verdão levou 3 a 1 na ida, e muitos já davam como certo o bicampeonato tricolor. Mas, na volta, o Palmeiras se recuperou e aplicou um histórico 4 a 0, ficando com o título. Nas duas edições, o time da Barra Funda perdeu apenas uma vez (no primeiro jogo da final) em 16 jogos. O time de Abel Ferreira segue sendo o time a ser batido no Estado e um dos melhores do país.

Confira a trajetória até o bicampeonato paulista

Primeira fase

14 de janeiro

Palmeiras 0 x 0 São Bento

Allianz Parque, São Paulo

19 de janeiro

Botafogo 0 x 1 Palmeiras

Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto

22 de janeiro

Palmeiras 0 x 0 São Paulo

Allianz Parque, São Paulo

25 de janeiro

Ituano 1 x 3 Palmeiras

Estádio Novelli Junior, Itu

1º de fevereiro

Mirassol 0 x 2 Palmeiras

Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol

4 de fevereiro

Palmeiras 3 x 1 Santos

Morumbi, São Paulo

9 de fevereiro

Palmeiras 2 x 0 Inter de Limeira

Allianz Parque, São Paulo

12 de fevereiro

Água Santa 0 x 1 Palmeiras

Distrital do Inamar, Diadema

16 de fevereiro

Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Neo Química Arena, São Paulo

22 de fevereiro

Palmeiras 2 x 0 Red Bull Bragantino

Allianz Parque, São Paulo

26 de fevereiro

Palmeiras 2 x 1 Ferroviária

Allianz Parque, São Paulo

5 de março

Guarani 0 x 0 Palmeiras

Brinco de Ouro da Princesa, Campinas

Mata-mata

11 de março

Palmeiras 1 x 0 São Bernardo

Allianz Parque, São Paulo

19 de março

Palmeiras 1 x 0 Ituano

Allianz Parque, São Paulo

2 de abril

Água Santa 2 x 1 Palmeiras

Arena Barueri, Barueri

9 de abril

Palmeiras 4 x 0 Água Santa

Allianz Parque, São Paulo