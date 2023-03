Palmeiras se aproxima de volante do Guarani destaque do Campeonato Paulista; conheça

Formado nas categorias de base do Flamengo, Richard Ríos é uma indicação de Abel Ferreira; Artur também está perto de voltar ao Verdão

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Richard Ríos foi o destaque do Guarani no Campeonato Paulista



O Palmeiras está muito perto de fechar com o meio-campista colombiano Richard Ríos, do Guarani, um dos destaques do Campeonato Paulista 2023. De acordo com o jornalista “Pilhado”, do Grupo Jovem Pan, o Verdão está disposto a pagar R$ 6 milhões ao Bugre para ficar com o volante, uma indicação do técnico Abel Ferreira. Durante o Estadual, o atleta de 22 anos entrou em campo 11 vezes, contribuindo com dois gols e uma assistência. Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador ainda passou pelo Mazatlán (México) antes de voltar ao Brasil para atuar pela equipe de Campinas. A expectativa é que Richard chegue para ocupar a vaga no elenco deixada por Atuesta, meio-campista que ficará fora por seis meses por causa de uma grave lesão. Paralelemente, a diretoria palmeirense também tenta contratar o atacante Artur, do Red Bull Bragantino. Cria da Academia de Futebol, o velocista foi vendido ao Massa Bruta por R$ 27 milhões em 2019 e pode retornar ao clube alviverde.