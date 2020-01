Palmeiras se reapresenta com jogadores da base como reforços para 2020

Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira (6) visando a preparação para a disputa da temporada de 2020. Sem nenhuma contratação anunciada até o momento, o destaque ficou por conta dos garotos da base.

Nove jogadores da base alviverde subiram para o elenco profissional em 2020. Vinícius Silvestre, Pedrão, Lucas Esteves, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Alan Guimarães, Gabriel Veron, Iván Angulo e Wesley. Apenas o colombiano não esteve na reapresentação do elenco nesta segunda. O atacante servirá a seleção colombiana na disputa do Pré-Olímpico.

Vitor Hugo já havia se apresentado no dia 2 de janeiro, quatro dias antes do restante do elenco. O zagueiro passou por cirurgia na região inguinal (da virilha) em dezembro e está em processo de recuperação.

Veja o elenco do Palmeiras para 2020

Goleiros:

Weverton, Jailson e Vinicius

Zagueiros:

Gustavo Gómez; Luan, Vitor Hugo e Pedrão

Laterais:

Diogo Barbosa, Lucas Esteves, Marcos Rocha, Mayke e Victor Luis

Meio-campistas:

Alan, Bruno Henrique, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Hyoran, Jean, Lucas Lima, Matheus Fernandes, Patrick de Paula, Ramires, Raphael Veiga e Zé Rafael

Atacantes:

Carlos Eduardo, Deyverson, Dudu, Gabriel Veron, Iván Angulo, Luiz Adriano, Wesley Ribeiro e Willian