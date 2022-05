Palmeiras termina fase de grupos com melhor campanha e recorde histórico na Libertadores

Vitória por 4 a 1 contra o Deportivo Táchira, com hat-trick de Scarpa, fez o alviverde chegar aos 24 gols marcados

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Scarpa marcou um hat-trick em dia de recorde alviverde na Libertadores



Atual bicampeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras segue fazendo história na competição. Nesta terça-feira, 24, a equipe alviverde venceu o Deportivo Táchira por 4 a 1, no Allianz Parque, e terminou a fase de grupos com a melhor campanha chegando aos 18 pontos e seis vitórias em seis jogos, com um detalhe: 24 gols marcados nessa fase, um recorde na história da Libertadores. O principal responsável por bater essa marca foi Gustavo Scarpa, que fez os dois gols nesta terça. O primeiro saiu bem cedo, logo aos 15 minutos. Quatro minutos depois, Navarro foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Scarpa foi para a cobrança e converteu, fazendo o segundo. Na volta do intervalo, o Táchira diminuiu com Gutiérrez Abreu em lance de escanteio. Com o jogo fácil, aos 12 minutos, Rony fez o terceiro do Palmeiras. Scarpa voltou a marcar aos 23, novamente de pênalti.