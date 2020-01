Palmeiras vai atrás do lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro

Dudu Macedo/Estadão Conteúdo Dodô foi revelado pelo próprio Corinthians e defendeu o Cruzeiro, por empréstimo, em 2019



O Palmeiras é um dos poucos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não contratou nenhum reforço para a temporada de 2020. De olho no mercado, o Verdão sondou o lateral-esquerdo Dodô, que pertence a Sampdoria (ITA) e jogou emprestado no Cruzeiro em 2019. A informação foi dada inicialmente pelo jornal “Lance!”.

O Palmeiras tem três laterais esquerdos no seu atual elenco. Diogo Barbosa, Victor Luis e Estevam, recém-promovido ao time profissional. Victor Luis ainda tem chance de deixar o Verdão. O jogador foi sondado pelo Atlético-MG, mas ainda não houve acordo.

Dodô tem 27 anos e foi revelado pelo Corinthians. O atleta tem passagens por Inter de Milão, Santos, Roma, Sampdoria e Cruzeiro.