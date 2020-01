Palmeiras vai mandar primeiro clássico do ano contra o São Paulo em Araraquara

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta quinta-feira (16), que o clássico entre Palmeiras x São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com o Allianz Parque passando por mudanças no gramado, é provável que as instalações não estejam liberadas para o clássico entre Palmeiras x São Paulo, no domingo, dia 26 de janeiro, às 16h.

As obras para a instalação do gramado sintético no Allianz Parque começaram no início desta semana. A previsão é que a mudança dure um mês para ser finalizada. Se o prazo estiver correto, o Palmeiras também deve jogar fora de sua casa contra o Oeste, no dia 29.

A estreia em sua Arena deve ser contra o Mirassol, em partida marcada para o dia 16 de fevereiro.