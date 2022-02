Palmeiras vence a Ferroviária e se isola na liderança do Campeonato Paulista

Clube alviverde realizou sua primeira partida após retornar de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde disputou o campeonato Mundial de Clubes da Fifa

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20220216109 - 16/02/2022 Breno Lopes comemora gol marcado com o volante Jailson



O Palmeiras derrotou a equipe da Ferroviária por 2 a 0 no estádio da Fonte Luminosa, nesta quarta-feira, 16, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista e se isolou na liderança do grupo C, com 13 pontos. Já a Ferrinha ocupa a terceira colocação com 7 pontos conquistados. Na classificação geral, o clube alviverde, mesmo com dois jogos a menos, também assumiu a ponta da tabela. Os gols palestrinos foram anotados por Murilo e Breno Lopes, já que o técnico Abel Ferreira optou por poupar boa parte dos titulares que atuaram nos jogos disputados em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

No próximo sábado, 19, às 16h, o Verdão entra novamente em campo para enfrentar o Santo André. Desta vez, o jogo irá marcar o reencontro do time com a torcida após o retorno para o Brasil. A equipe do ABC ocupa a última colocação do grupo D, com 7 pontos no total. A Ferroviária, por sua vez, busca reencontrar o caminho da vitória no domingo, 20, ao jogar fora de casa contra a Inter de Limeira no estádio Major José Levy Sobrinho. O Limeirão ocupa a lanterna do grupo A, com 6 pontos.