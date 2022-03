Palmeiras vence clássico por 1 a 0 e quebra sequência de vitórias do São Paulo

Tricolor estava há seis jogos sem perder, tendo vencido os clássicos contra Santos e Corinthians

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou o único gol da vitória do Verdão no Morumbi



No clássico adiado da quarta rodada, o São Paulo recebeu o Palmeiras nesta quinta-feira, 10, no Morumbi para manter a sequência de seis jogos sem perder e gabaritar os clássicos do Campeonato Paulista. Porém, o Verdão foi quem saiu com a vitória, por 1 a 0. O gol saiu aos 10 minutos de jogo. Rony cabeceou, a bola pegou na trave, bateu nas costas de Volpi e morreu no fundo das redes. Aos 26 minutos, Dudu tocou de calcanhar para Rony que chutou forte e fez o segundo, mas o lance foi anulado por impedimento. O São Paulo melhorou no segundo tempo e assustou a meta palmeirense, mas Weverton fez boas defesas. Aos 30, Marquinhos acertou a trave em um chute de longe. Na próxima rodada, que é a penúltima da fase de grupos, o São Paulo enfrenta o Mirassol no domingo, às 16h (horário de Brasília), fora de casa. Já o Palmeiras faz outro clássico, desta vez com o Santos no mesmo dia às 18h30. A equipe de Abel Ferreira ainda enfrenta o Corinthians no dia 17 antes do encerramento contra o Bragantino, dia 20.