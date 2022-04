Palmeiras vence Emelec por 3 a 1 e segue 100% na Copa Libertadores

O atual bicampeão venceu todas as 3 rodadas até aqui e lidera o Grupo A

EFE/Jonathan Miranda Vanegas Rony abriu o marcador para o Palmeiras no Equador



Atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras mostra que tem gás para abocanhar mais um título este ano. Nesta quarta-feira, 27, a equipe de Abel Ferreira venceu o Emelec, fora de casa, por 3 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos. O Palmeiras segue 100% na competição com 3 vitórias em 3 jogos. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, com Rony cabeceando no ângulo esquerdo de Ortíz. Aos 25, Gabriel Veron ampliou após boa jogada pela esquerda. Os brasileiros dominaram a primeira etapa. No segundo tempo, Rony perdeu um gol incrível e, na sequência, João Rojas diminuiu para os equatorianos aos 17 minutos. A partir daí, o Emelec melhorou no jogo e o Palmeiras precisou se segurar no fim. Nos acréscimos, Breno Lopes fez um “chutamento” (chute com cruzamento) e ampliou para 3 a 1. O resultado deixa o alviverde em primeiro no Grupo A, com 9 pontos. O Deportivo Táchira, segundo na chave, tem 4 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras volta a enfrentar o Club Independiente Petrolero, fora de casa, na terça-feira, dia 3, às 21h30 (horário de Brasília).