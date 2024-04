Palmeiras vence Liverpool-URU de virada em noite com destaque para o jovem Estêvão

Garoto de 16 anos foi titular pela primeira vez; alviverde derrotou os uruguaios por 3 a 1

NELSON ALMEIDA / AFP Atacante do Palmeiras, Estevão Willian, comemora após marcar um gol durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Palmeiras do Brasil e o Liverpool do Uruguai, no estádio Allianz Parque



O Palmeiras venceu de virada o Liverpool-URU por 3 a 1 e assume, temporariamente, a liderança do Grupo F, com quatro pontos. Tão precoce quanto Endrick, o garoto Estêvão, de 16 anos, se apresentou na noite desta quinta-feira (11) a quem ainda não lhe conhecia. Titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, o jovem meia-atacante comandou a virada sobre o Liverpool. O Liverpoool abriu o placar aos dois minutos e dependeu do talento do garoto e de Raphael Veiga para vencer por 3 a 1 e conquistar a sua primeira vitória na Libertadores. O goleador Flaco López foi letal como sempre e anotou o segundo. O gol de empate saiu da cabeça do incansável volante argentino Aníbal Moreno, em grande fase. Veiga conseguiu três assistências pela primeira vez no mesmo jogo em sua carreira e foi o maestro de que se espera.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O sofrimento palmeirense ficou para o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o time alviverde decidiu jogar, não mais errou fundamentos fáceis e marcou dois gols em oito minutos. Raphael Veiga liderou a reviravolta nas assistências. Partiram de seus pés os dois lançamentos para Flaco fazer o segundo e Estêvão, o terceiro. Gómez ainda marcou o que seria o quarto gol, mas o capitão paraguaio estava impedido no lance. Não fez falta porque o Palmeiras segurou o resultado e assegurou sua primeira vitória na Libertadores, que o levou à liderança do Grupo F, com quatro pontos.

O próximo adversário será o Independiente del Valle, em Quito, no Equador. Espera-se que seja esse o jogo mais difícil da primeira fase para o Palmeiras. O time do Equador também soma quatro pontos. O duelo valerá, portanto, a ponta do grupo.

*Com informações do Estadão Conteúdo