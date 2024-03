Palmeiras vence Novorizontino e enfrenta o Santos na final do Paulistão

Alviverde chega a sua quinta decisão consecutiva e busca repetir um feito que não acontece há 90 anos: conquistar três estaduais na sequência

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO durante partida contra o Novorizontino no estádio Arena Allianz Parque pelo campeonato Paulista 2024



Com gol de Endrick, o Palmeiras derrotou o Novorizontino por 1 a 0 e garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista. Essa é sua quinta participação seguida, e a 13 final de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. O alviverde busca refazer um feito que não acontece há 90 anos: vencer três estaduais na sequência. Com o resultado conquistado na noite desta quinta-feira (28), o Palmeiras enfrentará o Santos, que derrotou o Bragantino na quarta-feira (27). O primeiro jogo da final acontece neste domingo, 31, na Vila Belmiro. A volta, que será a grande decisão, está marcada para o dia 7 de abril, e será realizada no Allianz Parque.

O primeiro tempo foi bem movimentado, mas com o Novorizontino tendo as melhores chances e exigindo de Weverton, que fez boas defesas e evitou que o time do interior abrisse o placar. Aos 17 minutos, o jovem Rômulo, que já tem contrato assinado com o Palmeiras, teve a melhor chance do jogo, cara a cara com Weverton, mas isolou a bola. O alviverde estava apagado no jogo, pouco criativo e ofensivo, e errando muitos passes e domínio de bola, algo que pouco se vê na equipe de Abel Ferreira. A vez que eles mais se aproximaram do gol foi em um lance pela direita com Endrick, porém, que parou nas mãos do goleiro de Jordi.

Na volta para a etapa final, o Novorizontino mexeu, tirou Chico e colocou Danielo Barcelos. O time manteve o rendimento do primeiro tempo nos minutos iniciais. O que mudou foi o Palmeiras, que retornou mais ofensivo e levou perigo ao gol adversário. Aos sete minutos, o alviverde teve uma boa chance de marcar. Após uma cobrança de escanteio, Flaco López desviou, mas Endrick não alcançou para completar. Mas, no lance seguinte, o menino de 17 anos não desperdiçou. Após outra assistência de Flaco Lopés, a bola encontrou Endrick dentro da área, que não desperdiçou e abriu o placar para o Palmeiras.

O gol fortaleceu a equipe de Abel no jogo. Diferente do desempenho apresentado no primeiro tempo, o Palmeiras ficou mais tempo na área do Novorizontino, levando perigo em algumas vezes. Aos 19 minutos, Anibal Moreno fez o goleiro Jordi trabalhar. Ele acertou um belo chute de fora da área, mas o defensor do time do interior foi mais rápido e evitou que a bola entrasse. O Novorizontino não tinha tantas chances quanto na etapa inicial, mas nas poucas oportunidades que conseguia, chegava até a área adversária, porém, sem grandes perigos. Melhor na etapa final, restou ao Palmeiras segurar o resultado para se garantir na final do Paulistão.