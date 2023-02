Palmeiras vence o Inter de Limeira e assegura liderança geral do Paulistão

Gols do Verdão foram marcados por Raphael Veiga e Piquerez

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Meia Raphael Veiga marcou um dos gols da vitória do Palmeiras contra o Inter de Limeira



O Palmeiras venceu por 2 a 0 o Inter de Limeira, na noite desta quinta-feira, 9, no Allianz Parque, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Com a vitória, o Verdão assegurou tanto a liderança geral da competição quanto do Grupo D, com 17 pontos. Os gols dos donos da casa foram marcados pelo meia Raphael Veiga e pelo lateral-esquerdo uruguaio Piquerez. Essa é o quarto triunfo seguido do Verdão no Paulistão. Por outro lado, o Inter de Limeira segue na segunda posição do Grupo A, com 10 pontos. Além disso, o time do interior perdeu a sequência de duas vitórias. Em relação ao jogo desta quinta-feira, o Palmeiras ainda perdeu dois pênaltis. Dudu perdeu uma das penalidades, e Veiga a outra. No entanto, o Verdão foi superior na maior parte da partida e venceu.