Palmeiras vence o Juazeirense por 2 a 1 e avança na Copa do Brasil

Danilo e Raphael Veiga marcaram os gols da vitória e classificaram o Verdão

Reprodução/ Twitter @Palmeiras Danilo e Raphael Veiga foram os responsáveis por mover o placar



O Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 11, a equipe alviverde venceu o Juazeirense por 2 a 1, no Estádio do Café, no Paraná, e pela vitória de 2 a 1 na ida se classificou (agregado de 4 a 2). A partida foi dominada pelos palmeirenses que já aos 2 minutos de jogo acertaram a trave com Dudu. Até os 41 minutos, só o Palmeiras atacava, e então Danilo deixou o dele em rebote do goleiro. No segundo tempo, aos 5, Petrolina empatou. Aos 38, Raphael Veiga fez o gol da vitória do Palmeiras, de pênalti. O jogo foi especial para Danilo, que recebeu a primeira convocação para a seleção brasileira nesta quarta. O Palmeiras volta a campo no sábado, dia 14, contra o Red Bull Bragantino às 16h30 (horário de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro e o Juazeirense enfrenta o Atlético (BA) no domingo, dia 15, às 16h, pela Série D.