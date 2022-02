Palmeiras x Al Ahly: Acompanhe aqui o minuto a minuto da semifinal do Mundial de Clubes

Aqui, você pode acompanhar a semifinal do Mundial de Clubes lance a lance

Reprodução/Palmeiras Gustavo Gómez será titular do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes 2021



23′ – Raphael Veiga reclama de falta após perder a bola no ataque, mas o árbitro Clément Turpin, da França, nada marca.

22′ – TUDO DOMINADO! Palmeiras dificulta muito a saída de bola do Al Ahly, que aposta em lançamentos longos. Além disso, equipe de Abel Ferreira fecha bem os espaços, impedindo os perigosos contragolpes dos africanos.

20′ – SEM PERIGO! Na batida, Gustavo Scapa faz cruzamento aberto demais, e Maaloul tira da área do Al Ahly.

19′ – Piquerez lança bola na área, e Ibrahim tira para escanteio. Vem bola na área!

18′ – Palmeiras tenta contragolpe Rony, mas atacante é desarmado com facilidade.

16′- Dieng se livra da marcação de Zé Rafael, acelera por dentro e chuta sobre a marcação de Gustavo Gómez. Após escanteio, a defesa do Palmeiras tira da área sem dificuldades.

15′ – O Al Ahly ensaia uma investida por dentro com Mohamed Magdi Kafsha, mas Gustavo Gómez faz boa antecipação e alivia para a defesa palmeirense.

13′ – PEGOU! Gustavo Scarpa alça bola dentro da área para Raphael Veiga, que cabeceia fraco, direto para as mãos do arqueiro do Al Ahly.

12′ – PAROU! Mohamed Hany fica sentido após disputa no alto com Gustavo Scarpa. Jogo paralisado para atendimento médico!

10′ – No programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, nossos comentaristas analisaram as ausências de Gabriel Menino e Patrick de Paula na lista de inscritos do Mundial de Clubes. Confira abaixo.

#CANELADA I Nosso setorista @PedroMarques21 comenta sobre a situação de Gabriel Menino e Patrick de Paula no elenco palmeirense: pic.twitter.com/edu9WdaBn1 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) February 6, 2022

09′ – Raphael Veiga sofre falta dura de El Soleya no campo de ataque. Ao invés de lançar na área, time do Palmeiras prefere tocar a bola.

07′ – CANTA E VIBRA! Torcida do Palmeiras grita alto e faz bonita festa no estádio Al Nahyan.

06′ – AQUI, NÃO! Dieng recebe de costas e tenta construir jogada para o Al Ahly, mas é desarmado por Danilo, que acerta carrinho na bola.

04′ – Em cobrança de falta, El Shahat cobra para dentro da área, Ashraf cabeceia e manda direto para a linha de fundo.

02′ – Goleiro Aly Lotfy tenta saída com os pés, mas acaba mandando para a linha lateral após pressão palmeirense. Na cobrança, Marcos Rocha arremessa direto para a área, Rony desvia e a defesa tira.

01′ – Palmeiras adianta suas linhas de marcação e recupera a bola. Na primeira investida, Raphael Veiga cruzou da linha de fundo, mas a defesa egípcia afastou da área.

COMEÇA O JOGO! A bola está rolando para Palmeiras x Al Ahly, pela semifinal do Mundial de Clubes 2021.

PRÉ-JOGO – Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Marcos está na expectativa para o duelo contra o Al Ahly. Responsável por falhar no Mundial de Clubes de 1999, na derrota para o Manchester United, o ex-goleiro afirmou que um título do time de Abel Ferreira tiraria o peso de suas costas.

PRÉ-JOGO – Com dois jogadores que disputaram a Copa Africana de Nações pelo Egito, o Al Ahly também está escalado.

PRÉ-JOGO – Abel Ferreira vai mandar a campo o Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

PRÉ-JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da semifinal do Mundial de Clubes 2021! Palmeiras e Al Ahly, do Egito, medem forças no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, 8. A bola rola a partir das 13h30 horas (horário de Brasília).