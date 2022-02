Palmeiras x Chelsea: Saiba onde assistir à decisão do Mundial de Clubes

Partida será transmitida na rádio Jovem Pan e em TV aberta e fechada; organizadas do Verdão vão realizar eventos para os torcedores acompanharem a final

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Palmeiras poderá acompanhar o jogo pelo rádio, na TV ou em telão



O Palmeiras chegou à final do campeonato Mundial de Clubes da FIFA e irá enfrentar o Chelsea no estádio Mohammed Bin Zayed neste sábado, 12, à 13h30, horário de Brasília. Os torcedores que não foram à Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, poderão acompanhar a decisão em transmissão de rádio pela Jovem Pan, na televisão aberta, através da Band, ou na fechada, pelo Bandsports. O Palmeiras não planeja realizar um evento presencial em seu estádio, o Allianz Parque, para torcedores palestrinos. Os palmeirenses que estão em São Paulo, porém, poderão assistir juntos à finalíssima. Tradicionalmente, a rua Palestra Itália, antiga Turiassú, situada ao lado estádio do Verdão, é ponto de encontro dos alviverdes em dia de jogo. A Polícia Militar fará um cerco no local, mas ninguém será impedido de entrar. Não serão permitidos fogos, bandeiras, garrafas de vidro ou qualquer objeto que possa ser utilizado como arma. Vale lembrar que, como ainda estamos na pandemia da Covid-19, o uso de máscaras e a higienização das mãos são indispensáveis.

A torcida organizada e escola de samba Mancha Alviverde terá um telão para exibir a partida em sua quadra, situada na rua Norma de Luca, número 550, no bairro da Barra Funda. A concentração se iniciará às 10h. Será cobrada entrada de R$ 10 para os torcedores que planejam assistir ao embate. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.clubedoingresso.com.br ou na loja da agremiação, na rua Palestra Itália. A TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) também fará um evento para que os palmeirenses possam acompanhar o possível jogo do título. Os adeptos poderão se encaminhar à praça Luiz Carlos Mesquita, número 52, à partir das 10h. A entrada será autorizada mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível.