Palmeiras x RB Bragantino: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo   

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

Arte/Jovem Pan Assista à transmissão Palmeiras x RB Bragantino ao vivo na Jovem Pan



O jogo entre Palmeiras e RB Bragantino, válido pelo Campeonato Paulista, acontece neste sábado, 26. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Assista à transmissão abaixo:

Aquecimento ON! 🔥

Elenco em campo para as últimas ativações antes de a bola rolar. VAMOS! 👊#AvantiPalestra #PALxRBB pic.twitter.com/R89x09ibFr — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da semifinal do Campeonato Paulista! Palmeiras e Red Bull Bragantino medem forças no Allianz Parque neste sábado, 26. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).