Palmeiras x Santos: quem será o campeão da Libertadores? Vote na enquete

Rivais paulistas farão a terceira final brasileira da história do torneio continental

Reprodução/ Twitter Palmeiras e Santos Luís Adriano e Marinho são destaques nas equipes finalistas



No próximo dia 30 de janeiro, o Maracanã vai conhecer o novo campeão da Copa Libertadores. Pela terceira vez na história da competição, dois times brasileiros brigam pela taça: Palmeiras e Santos. A trajetória das equipes no torneio é muito similar. Na fase de grupos, a equipe comandada ainda por Vanderlei Luxemburgo fez 16 pontos e se classificou em primeiro no Grupo B, que contava com Guaraní-PAR, Bolívar e Tigre. O Santos fez a mesma quantidade de pontos (16) e também se classificou em primeiro no Grupo G que também tinha Delfín, Defensa y Justicia e Olimpia. Ambos terminaram a primeira fase com cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final, o Palmeiras venceu os dois jogos contra o Delfín, fazendo 8 x 1 no agregado. Já o time de Cuca venceu o jogo de ida contra a LDU por 2 a 1 e perdeu a volta por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas manteve a classificação. Nas quartas de final, o Verdão empatou com o Libertad em 1 a 1 fora de casa e venceu no Allianz Parque por 3 a 0. No duelo brasileiro entre Santos e Grêmio, os santistas levaram a melhor empatando em 1 a 1 no jogo de ida e goleando na volta por 4 a 1. Nas semifinais, as vítimas foram os argentinos. O Santos fez 3 a 0 no Boca Juniors e o Palmeiras 3 a 2 (no agregado) contra o River Plate. Com apresentações tão parecidas, fica difícil identificar quem pode levar a melhor na partida única, no Rio de Janeiro. Porém, em quem você apostaria? Vote na enquete abaixo: