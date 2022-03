Patrick de Paula se despede do Palmeiras e agradece Abel Ferreira: ‘Me ajudou a crescer’

Meia está próximo de fechar com o Botafogo depois de seis anos vitoriosos no Verdão

Staff Images/Copa do Brasil Patrick de Paula teve sucesso na base e no profissional do time da Barra Funda



O meio-campista Patrick de Paula se despediu do Palmeiras na noite desta terça-feira, 22. O jogador de 22 anos está próximo de ser anunciado como jogador do Botafogo, do Rio de Janeiro. Em texto publicado no Instagram, Patrick agradeceu a torcida, o técnico Abel Ferreira e todos os companheiros de time. “As histórias são feitas de início, meio e fim. Hoje é dia do final de um ciclo vitorioso e de muito aprendizado na minha carreira. Me despeço do clube que me proporcionou os melhores momentos da minha vida até aqui, e ao escrever essa despedida me encho de orgulho desta trajetória, mas acima de tudo, gratidão por ter tido o privilégio de poder fazer parte da história desta família chamada Palmeiras”, escreveu.

“Deixo meu agradecimento especial ao João Paulo e ao Abel Ferreira, ambos que me ajudaram a crescer pessoalmente e profissionalmente. Sempre que tive em campo, dei o meu melhor pelo clube, pois sei a responsabilidade que tenho ao defender essa camisa, sei da importância que temos para torcida e a grandeza que é vestir esse manto. Os mais de 10 títulos e mais de 100 jogos foram sempre com muito empenho e suor, e as alegrias vividas ficarão para sempre na minha memória e no meu coração. Pela minha família, por mim, por tudo que vivi: Obrigado, Palmeiras”, finalizou o jogador. No clube desde 2017, Patrick levou cinco troféus na base e outros cinco no profissional, contando duas Libertadores e um Paulistão em que foi protagonista. No mesmo campeonato esteve na seleção e foi eleito revelação.