Petrolero x Palmeiras: Abel Ferreira aposta em força máxima para superar altitude e ampliar recorde 

Giuseppe Cacace / AFP Abel Ferreira é bicampeão da Libertadores da América com o Palmeiras



Independiente Petrolero (Bolívia) e Palmeiras medem forças a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 3, pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. Mesmo com a classificação para as oitavas de final encaminhada, o Alviverde deve ir a campo com força máxima para tentar superar os efeitos da altitude da cidade Sucre, localizada a cerca de 2.800 metros acima do nível do mar. Além de tentar assegurar sua vaga no mata-mata com antecedência, a ideia do time treinado por Abel Ferreira também é ampliar a invencibilidade atuando como visitante no torneio – a última derrota do Verdão ocorreu em 2 de abril de 2019, quando foi derrotado pelo San Lorenzo, na Argentina.

Desde então, o Palmeiras disputou 17 partidas fora de casa, colecionando 12 vitórias e cinco empates, algo que nenhum outro clube conseguiu na história da Libertadores -As finais das últimas edições, diante de Santos e Flamengo, disputados em campos neutros, não foram contabilizadas. Assim, o Verdão deve ir a campo com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. O Petrolero, lanterna do Grupo A, por sua vez, tem: Arancibia; Velazquez, Silva e Chiati; Ali, Bejarano, Martinez, Campos e Gimenez; Correa e Cristaldo.

Invencibilidade do Palmeiras como visitante na Libertadores: