Presidente do Palmeiras, Leila Pereira contrata auditoria para identificar falhas em venda de ingressos

Presidente e patrocinadora do Palmeiras, a empresária Leila Pereira anunciou nesta quinta-feira, 1º, que contratou uma auditoria externa para identificar a existência de alguma falha no sistema de venda de ingressos para as partidas realizadas no Allianz Parque. A ação da mandatária acontece após diversos torcedores reclamarem do aumento de cambistas e a dificuldade para adquirir entradas. Em nota, a diretoria do Verdão afirmou que, com a intenção de combater tal prática ilegal, “o clube estuda soluções tecnológicas, como biometria, reconhecimento facial e modernização do ticket eletrônico, entre outras”. O comunicado ainda afirma que já está adotando outras medidas como a exclusão do programa “Avanti” de pessoas flagradas comercializando ingressos e a intensificação dos processos de identificação dos torcedores nas catracas da arena palestrina.

“O clube ainda mantém contato constante com as autoridades policiais no sentido de contribuir com as investigações. A atual gestão ressalta que, para adquirir de forma lícita entradas para os nossos jogos em casa e ter a garantia de que elas não são falsas, a compra deve ser sempre efetuada pelo site ingressospalmeiras.com.br ou nas bilheterias do Allianz Parque. Quem adquire ingressos com cambistas está incentivando esse crime e corre o risco de ser lesado. A presidente Leila Pereira não medirá esforços no enfrentamento deste problema, que acomete não somente o Palmeiras, mas todos os principais times do Brasil, além de diversas empresas envolvidas na organização de grandes eventos culturais e esportivos”, finaliza o comunicado do Palmeiras.