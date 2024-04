Racismo contra torcedores do Palmeiras na Libertadores gera revolta, e San Lorenzo se desculpa

Mulher imitou um macaco em direção aos brasileiros em jogo na Argentina; nas redes sociais, alviverdes pediram punições ao clube argentino

Reprodução/X/@palmeirasonline Torcedora faz gesto racista na arquibancada do estádio do San Lorenzo, durante partida contra o Palmeiras



Na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o empate entre Palmeiras e San Lorenzo, em Buenos Aires, foi marcado por um episódio de racismo nas arquibancadas. Após o gol de Piquerez, uma torcedora argentina fez gestos de macaco para a torcida brasileira. Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras pedem punições por mais um ato de preconceito na competição. O clube argentino se desculpou com o Palmeiras e informou que trabalha para identificar a mulher que imitou um macaco no estádio para suspender seus direitos sociais e desportivos (ou seja, tirá-da do quadro social, se ela estiver nele, e impedi-la de assistir aos jogos do San Lorenzo). “Deixamos nosso mais absoluto repúdio e entendemos que o futebol sul-americano e mundial deve erradicar de uma vez por todas atitudes como essa.” Não foi a primeira situação de racismo nesta edição da Copa Libertadores. Na partida entre Flamengo e Millonarios, um torcedor colombiano fez gestos racistas em direção aos flamenguistas. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, disse que a entidade terá “tolerância zero”na competição.

Veja o vídeo da torcedora fazendo gestos racistas

MAIS UM CASO ‘ISOLADO’….🤬 A Conmebol prometeu penas mais rígidas para casos de racismo. Tá aí….torcedora do San Lorenzo imitando macaco para a torcida do Palmeiras. Ou se pune com rigor ou cenas ridículas como essas vão continuar acontecendo. Vídeo: Reprodução pic.twitter.com/D50Nt4ijHj — Palmeiras Online (@palmeirasonline) April 4, 2024

Confira o pedido de desculpas do San Lorenzo