Raphael Veiga testa negativo para Covid-19 e reforça o Palmeiras contra o Santos

Infectado desde a semana passada, o destaque do time de Abel Ferreira foi desfalque nas últimas duas partidas do Verdão, nas vitórias sobre Deportivo Táchira e Juventude

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga está liberado para enfrentar o Santos



O torcedor do Palmeiras recebeu uma excelente notícia na tarde desta sexta-feira, 27. Artilheiro do time na temporada, o meio-campista Raphael Veiga se recuperou da Covid-19, testou negativo para a doença e participou das atividades com o restante do grupo. Assim, o armador poderá participar da partida diante do Santos, marcada para este domingo, 29, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Infectado desde a semana passada, o destaque do time de Abel Ferreira foi desfalque nas últimas duas partidas do Verdão, nas vitórias sobre Deportivo Táchira e Juventude.

A equipe palmeirense, por outro lado, não poderá contar com o goleiro Weverton e o meio-campista Danilo, que já se apresentaram à seleção brasileira para os amistosos diante de Coreia do Sul e Japão. O zagueiro Gustavo Gómez, chamado para defender o Paraguai na Data Fifa de junho, conseguiu liberação para atuar contra o Santos. Segundo colocado no Brasileirão, o Alviverde soma 12 pontos, apenas dois a menos que o líder e rival Corinthians. O Peixe, por sua vez, está na sexta colocação, com 11 pontos e também brigando pelo topo da tabela.