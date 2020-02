Rony encerra pendência com o Athletico-PR e viaja para acertar com o Palmeiras

Divulgação/Athletico Paranaense Rony deve acertar com o Palmeiras



A novela sobre o atacante Rony está perto de terminar. O jogador encerrou uma divergência com o Athletico-PR e agora cuida dos detalhes finais para acertar com o Palmeiras por cinco temporadas. O clube paulista deverá pagar cerca de R$ 28 milhões por 50% dos direitos econômicos. A negociação ainda deve incluir a ida do zagueiro Pedrão para o time rubro-negro.

A pendência que atrasou a negociação foi a falta de acordo entre Rony e o Athletico-PR sobre o valor a ser repassado ao atacante em caso de venda. O jogador entendia ter direito a embolsar 50% do valor, enquanto que o clube defendia que só daria 1 milhão de dólares (R$ 4,4 milhões). Para solucionar o impasse, Rony e o seu agente alinharam receber um outro valor, superior à exigência inicial do time de Curitiba.

“O caso do Rony está perto de solucionar. Vamos ter novidades nas próximas horas”, disse o empresário do jogador, Hércules Junior. A transferência de Rony se alongou por meses e contou com idas e vindas, inclusive com a proposta do Athletico-PR de renovar contrato para segurar o jogador. O acordo foi redigido, mas não assinado. Depois disso, a diretoria rubro-negra voltou a procurar o Palmeiras.

O clube alviverde cuida agora da finalização do acordo e se diz tranquilo sobre o tema. Segundo pessoas envolvidas na negociação, a postura é de não ter pressa e de esperar o melhor momento para assinar com o atleta. Até agora o Palmeiras trouxe como reforço para a temporada apenas o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña.

*Com informações do Estadão Conteúdo