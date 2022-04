Rony marca nos acréscimos, Palmeiras empata com o Goiás e evita segunda derrota no Brasileiro

Agora, o Alviverde paulista volta a campo na quarta-feira, 20, quando visita o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão

O Palmeiras conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 com o Goiás nos acréscimos do segundo tempo, neste sábado, 16, no Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, em confronto pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Depois de Caio Vinícius abrir o placar, Rony deixou tudo igual aos 50 minutos, praticamente no último lance da partida. Com o resultado, goianos e paulistas somam o primeiro ponto no torneio. Na estreia, o esmeraldino foi derrotado pelo Coritiba, enquanto a equipe treinada por Abel Ferreira perdeu para o Ceará.

Contando com quase todos os titulares, o Palmeiras conseguiu se impor no começo do jogo, criando três chances claras em quinze minutos. Tadeu, no entanto, fez uma bela defesa, enquanto Dudu acertou a trave e Zé Rafael mandou rente ao poste. Passada a pressão, o Goiás conseguiu dar algumas escapadas, fazendo Weverton trabalhar com arremates do experiente Apodi e de Pedro Raul. Com mais posse de bola, o conjunto paulista tentou penetrar na defesa esmeraldina, mas não obteve sucesso.

No retorno do intervalo, o Goiás tratou de pressionar, chegou duas vezes com perigo e anotou na terceira tentativa com Caio Vinícius, aos 11 minutos. Após Pedro Raul girar sobre a marcação e bater, o volante dividiu com o goleiro palmeirense e mandou para as redes – o VAR não viu falta na jogada. Precisando correr atrás do resultado, Abel Ferreira colocou peças importantes em campo, como Rony e Gustavo Scarpa. O atacante quase empatou depois de receber a bola de Veiga na primeira tentativa e, já nos 50 minutos, deixou tudo igual após uma sobra de Tadeu – o goleiro saiu de soco, e Rony mandou de primeira para as redes. Agora, o Palmeiras volta a campo na quarta-feira, 20, quando visita o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. O Goiás, no mesmo dia, recebe o Red Bull Bragantino, pela 3ª fase da Copa do Brasil.