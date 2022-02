São paulino, Felipe Massa diz que não torcerá contra o Palmeiras na final do Mundial de Clubes

Piloto da Stock Car afirmou que o trabalho realizado pela comissão palestrina é muito importante e que o Chelsea não está jogando seu melhor futebol

Diego Azubel / EFE Felipe Massa, são paulino, declara que não irá torcer contra o Palmeiras no mundial



O ex-piloto de Fórmula 1 e torcedor fanático do São Paulo, Felipe Massa, concedeu uma entrevista ao canal BeIN Sports nesta quinta-feira, 10, e afirmou que não irá torcer contra o Palmeiras na final do Mundial de Clubes da FIFA. Mesmo sendo um rival, o atual piloto da Stock Car ressaltou que, se o Palmeiras merecer o título, que seja campeão. “Sou torcedor do São Paulo, um grande torcedor, mas não vou torcer contra o Palmeiras. Acho que o time faz um trabalho importante e até jogou muito bem [contra o Al Ahly]. O Palmeiras tem chance de conquistar esse título. Não vai ser fácil. Mas acho que o Chelsea não está bem ultimamente. Acho que pode ser um momento importante para o Palmeiras. Um time que luta tanto e é merecedor, por que torcer contra? Se o Palmeiras merecer, que o título vá para o Palmeiras”.