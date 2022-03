São Paulo x Palmeiras: Confira o minuto a minuto da final do Campeonato Paulista

Jogo de ida do clássico Choque-Rei acontece no Morumbi, às 21h40 desta quarta-feira, dia 30 de março

Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão São Paulo e Palmeiras decidem o título do Paulistão 2022



Times sobem ao gramado para o início da partida.

Com o Morumbi lotado, cerimônia de abertura começa com estádio às escuras.

PRÉ-JOGO: O PALMEIRAS vem escalado da seguinte forma: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Jailson, Raphael Veiga e Zé Rafael; Scarpa, Rony e Dudu.

Já o SÃO PAULO vem a campo com: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo, Welington; Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Alisson; Calleri e Éder.

Arbitragem de Douglas Marques das Flores acompanhado dos auxiliares Daniel Ziolli, Alex Ribeiro e Thiago Scarscati.

PRÉ-JOGO: Olá, iniciamos nossa cobertura do minuto a minuto do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. A partida começa às 21h40 (horário de Brasília).