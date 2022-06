Torcedores do Palmeiras cobram ingressos mais baratos: ‘Leila, cumpra suas promessas’

Organizado pela ‘Mancha Verde’, principal uniformizada do Verdão, o protesto acontece quatro dias antes do time de Abel Ferreira receber o Atlético-MG

Reprodução/Twitter/@torcidamv83 Torcedores do Palmeiras reclamam dos preços dos ingressos no Allianz Parque



Torcedores do Palmeiras estenderam faixas nos arredores do Allianz Parque, nesta quarta-feira, 1º, pedindo a diminuição do preço dos ingressos. Organizado pela “Mancha Verde”, principal uniformizada do Verdão, o protesto acontece quatro dias antes do time de Abel Ferreira receber o Atlético-MG, em confronto do líder contra o segundo colocado do Campeonato Brasileiro 2022 – as duas equipes somam 15 pontos na tabela de classificação. “Presidente, cumpra suas promessas!!! Abaixo a elitização”, diz uma das frases, direcionadas à mandatária Leila Pereira.

Já nas redes sociais, a organizada escreveu um longo texto, explicando seus pedidos. “Quem fez a promessa foi você e mais ninguém, as palavras eram suas, de que o ‘Palmeiras é de todos’, e, quando vemos na prática, o Palmeiras é apenas de quem tem condições financeiras. Atualmente, até criança de colo continua pagando ingresso. Algo que você dizia que era um absurdo e seria revisto no seu mandato. Até mesmo o ingresso a preço popular, que existia na gestão do Mauricio (visão parcial do Gol Norte), foi descontinuado no seu mandato. Foram falsas promessas? A mulher de palavra ficou apenas na campanha? Os números não mentem e os valores só vem aumentando”, questionou.