Torcedores que picharam muro do Palmeiras são identificados pela polícia e terão de pagar pintura

Valor gasto pelo clube foi de cerca de R$ 1,9 mil; crime ocorreu após o time empatar sem gols com o São Paulo

Reprodução/Redes sociais Pichações foram feitas em 26 de janeiro após o Palmeiras empatar sem gols com o São Paulo



Um dos torcedores do Palmeiras que pichou os muros da sede social do clube, na Rua Palestra Itália, foi identificado pela Polícia Civil de São Paulo. Os outros envolvidos no crime de pichação estão sendo identificados pela Unidade de Inteligência Policial. A pena prevista para este tipo de crime é de detenção de três meses a um ano, além de multa. Os torcedores que forem identificados pela polícia vão pagar os custos da pintura do muro. O valor gasto foi de cerca de R$ 1,9 mil. As pichações foram feitas em 26 de janeiro após o Palmeiras empatar sem gols com o São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Torcedores deixaram um bar próximo ao Allianz Parque e picharam os muros com frases “queremos jogadores”, “acorda blogueirinha” e “diretoria fraca”. O motivo do crime seria a falta de reforços no início da temporada, principalmente depois que o Verdão perdeu o volante Danilo e o meia Gustavo Scarpa, destaques do time nas últimas temporadas, que foram contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. Até o momento, o clube ainda não anunciou reforços em 2023.