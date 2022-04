Torcida do Palmeiras acompanha o ônibus do time em ‘procissão’ até o Allianz

Centenas de palmeirenses, a maioria da organizada Mancha Alviverde, acompanham o trajeto dos jogadores rumo à decisão do Paulista

Reprodução/Twitter/@marcus_sanabrria Torcedores do Palmeiras fazem festa e acompanham o ônibus da equipe



A Mancha Alviverde, maior torcida organizada do Palmeiras, organizou uma espécie de procissão para acompanhar o ônibus do time da Academia de Futebol, na Barra Funda, até o Allianz Parque, em Perdizes, onde será disputada a final do Paulistão, contra o São Paulo, neste domingo, 3. O trajeto é de 1,7 km. O expediente já havia sido usado na semifinal da Libertadores de 2020, contra o River Plate, disputada em 12 de janeiro de 2021. Naquela ocasião, o estádio não foi aberto ao público por causa das restrições contra a Covid-19. Os torcedores começaram a chegar pouco antes das 12h30, horário marcado pela Mancha. Por volta das 14h, o ônibus deixou o centro de treinamento alviverde. Gritos de guerra e fogos de artifício compuseram uma contagiante atmosfera para incentivar o Palmeiras rumo ao título. Nos arredores do estádio, também há uma multidão em festa que espera o jogo consumindo bebidas (principalmente cerveja) e cantando músicas de estádio. O Verdão precisa vencer o rival por três gols de diferença para conquistar o Estadual. Se ganhar por dois gols, a taça será disputada nos pênaltis.