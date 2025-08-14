Universitario x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores

Arte/Jovem Pan Universitario e Palmeiras se enfrentam pela Libertadores



Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui