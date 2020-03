Valdivia, Wesley, Kleber… relembre time do Palmeiras que visitou o Tigre em 2013

Folhapress Gilson Kleina treinou o Palmeiras durante a Libertadores de 2013



O Palmeiras estreia na Copa Libertadores 2020 na noite desta quarta-feira (4), diante do Tigre (Argentina), fora de casa, No Estádio José Dellagiovanna, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo Grupo B. Apesar de pouco expressivo no cenário continental, o adversário do Verdão é conhecido da equipe brasileira. Na edição de 2013, ambos também caíram na mesma chave e fizeram confrontos acirrados.

Como visitante, o Alviverde não tem boas lembranças contra o Tigre. Com um elenco bem modesto que o atual, já que o time disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras saiu derrotado do território argentino por 1 a 0 com um gol no fim.

Comandado pelo treinador Gilson Kleina, o Verdão foi a campo com Fernando Prass; Weldinho, Henrique, Maurício Ramos e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Wesley e Valdivia; Vinicius e Kleber. No segundo tempo, entraram Maikon Leite e Patrick Vieira.

Realizado no mesmo estádio da partida de hoje, o confronto entre Tigre e Palmeiras de 2013 foi marcado por um primeiro tempo de baixo nível técnico. Na etapa complementar, o conjunto brasileiro foi melhor e criou diversas chances para abrir o placar. No final, entretanto, o Verdão perdeu Vilson por expulsão e acabou sendo punido com o tento de Gabriel Peñalba, já aos 48 minutos.

Nesta Libertadores, por outro lado, o Palmeiras bateu a equipe “hermana” atuando em casa, no Pacaembu, pelo placar de 2 a 0. Caio e Charles anotaram os gols do Alviverde, que dominou o rival durante todo o embate.

No fim, Palmeiras e Tigre avançaram para o mata-mata daquele torneio com 9 pontos – os paulistas terminaram em primeiro pelo critério de desempate. Nas oitavas de final, no entanto, brasileiros e argentinos acabaram sendo eliminados após quedas para Tijuana e Olimpia, respectivamente.

Palmeiras e Tigre estão no Grupo B ao lado de Guaraní, do Paraguai, e Bolívar, da Bolívia.