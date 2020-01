Vitor Hugo antecipa fim das férias e volta ao Palmeiras para acelerar recuperação

Alex Silva/Estadão Conteúdo O zagueiro Vitor Hugo foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016



O zagueiro Vitor Hugo antecipou o fim das férias e voltou nesta quinta-feira aos trabalhos no Palmeiras. O defensor já se reapresentou na Academia de Futebol quatro dias antes dos demais jogadores para acelerar a recuperação depois de ter passado por uma cirurgia na região inguinal (virilha) no começo de dezembro e perdido os compromissos finais da equipe no Campeonato Brasileiro.

Vitor Hugo publicou nesta quinta-feira uma imagem nas redes sociais em que aparece durante uma sessão de fisioterapia na Academia de Futebol. O zagueiro postou no Instagram uma ao fisioterapeuta Marcelo Gondo e com a legenda: “De volta ao trabalho!!Mais uma temporada começando e gostaria de deixar registrado três palavras: foco, força e fé!”, escreveu.

Os demais companheiros do zagueiro se reapresentam ao clube na próxima segunda-feira, para o início da pré-temporada. O time na sequência deve viajar aos Estados Unidos no fim de semana seguinte para disputar a Florida Cup. Além de Vitor Hugo, o Palmeiras realizou cirurgias no fim de 2019 nos meias Gustavo Scarpa e Hyoran. Ambos tiveram intervenções nas vias respiratórias.

O Palmeiras inicia a participação no Campeonato Paulista no próximo dia 22. O adversário será o Ituano, no estádio Novelli Junior. Antes disso, a equipe vai fazer duas partidas amistosas na Florida Cup.

*Com informações de Estadão Conteúdo