Willian quer Palmeiras com ‘equilíbrio emocional’ em estreia na Libertadores

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Willian é atacante do Palmeiras



O Palmeiras começa sua caminhada rumo ao bicampeonato da Libertadores na próxima quarta-feira (4), diante do Tigre (Argentina), a partir das 19h15 (de Brasília), fora de casa. Prevendo uma partida complicada, o atacante Willian pediu equilíbrio emocional ao time brasileiro para não cair na ansiedade da estreia.

No principal torneio entre clubes sul-americano, o Verdão está no Grupo B, ao lado do Bolívar, da Bolívia, e do Guaraní no Paraguai. Os dois primeiros da chave avançam para as oitavas de final da competição;

“Precisamos de equilíbrio emocional para não criar ansiedade. Sabemos que vai ser um jogo difícil. A Libertadores é um torneio que exige muito isso, bem competitivo. O campo é pequeno, então o jogo fica mais truncado e o árbitro deixa jogar”, disse.

Hoje artilheiro do Alviverde na temporada com seis gols. Willian tem sua vaga ameaçada entre os titulares da equipe de Vanderlei Luxemburgo. Isto, porque Rony chegou do Athletico-PR e, inclusive, já estreou no empate diante do Santos, no último sábado (29).

“É uma disputa sadia. Agora, com mais uma opção na frente, um jogador de velocidade e com individual muito bom. São algumas alternativas que ele (Luxemburgo) tem. Está com boas opções e ficamos felizes, porque são jogadores de qualidade para, quando aparecer a brecha, dar conta do recado”, falou o jogador.