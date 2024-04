Palmeirense aparece na arquibancada do Morumbi, em meio à torcida são-paulina, e gera confusão

A partida era de torcida única, com ingressos vendidos apenas para a torcida são-paulina; vídeos nas redes sociais mostram a confusão

Reprodução/X Palmeirense infiltrado na torcida do São Paulo em jogo no Morumbi aparece de camiseta cinza; ele correu mas foi agredido por torcedores



O clássico entre São Paulo e Palmeiras que aconteceu na noite desta segunda-feira (29) no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, não teve gols, mas teve confusão. A torcida tricolor identificou um suposto palmeirense infiltrado nas arquibancadas e dezenas de torcedores agrediram o homem. A partida era de torcida única, com ingressos vendidos apenas para a torcida são-paulina. Vídeos nas redes sociais mostram a confusão. Embora um dos vídeos mostre o homem despencando de cerca de três degraus da arquibancada, ele foi resgatado do meio da torcida e escoltado pela polícia para fora do estádio. A agressividade contra torcedor rivais ficou explícita, justamente em um jogo que começou com clima amistoso: sem gols, o destaque da partida poderia ter sido o pedido de desculpas do diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, ao técnico do Plameiras, Abel Ferreira, contra quem havia proferido xingamentos e até falas xenófobas. O clima de paz não durou nem um tempo do jogo, já que a confusão com o palmeirense infiltrado ocorreu ainda no primeiro tempo da partida.

Aparentemente encontraram um palmeirense infiltrado e bateram bastante nele. pic.twitter.com/CHWBvqA9w4 — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) April 30, 2024

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp