Panini divulga preço do álbum de figurinhas da Copa do Mundo e revolta fãs; veja reações

Valores do álbum e dos pacotes de cromos foram divulgados nesta segunda-feira, 18; vendas físicas começarão no dia 15 de agosto

Divulgação Fãs usaram as redes sociais para reclamar do preço dos pacotes de figurinhas



A Panini divulgou nesta segunda-feira, 18, a data de lançamento e o preço do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022. Entretanto, o anúncio não foi tão bem recebido pelo público. Na noite de segunda, a empresa anunciou que as vendas físicas do álbum e dos pacotes de cromos começarão no dia 15 de agosto, mas já liberou a pré-venda em seu site. Ao todo, o álbum terá 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raras. O álbum de capa dura será vendido por R$ 44,90 e o modelo tradicional sairá por R$ 12,00. Por sua vez, cada pacote de figurinhas custará R$ 4,00, mostrando um aumento em relação à última edição, quando cada pacote saiu por R$ 2,00. O aumento de preço do pacote foi sentido pelos fãs que colecionam as figurinhas e, rapidamente, começou uma grande repercussão negativa nas redes sociais.

Confira as reações dos fãs:

4 reais o pacote de figurinha tem que vir o jogador abrir comigo — Nação Patriots Br (@NacaoPatriotsBr) July 19, 2022

O álbum seria 10 e agora é 12, aí o pacote é 4 reais com 5 figurinhas cada, isso dá 80 centavos pra cada figurinha. São 670 figurinhas no total, isso dá 536 reais pra completar (isso se você tirar exatamente uma figurinha de cada, e sabemos que isso nunca vai acontecer). https://t.co/iPAIwSrZir — Cyber (@cybercalopsita) July 18, 2022

4 REAIS O PACOTE DE FIGURINHA 4 REAAAIS!! MUDA BRASIL! VAMOS PROTESTAR! PANINI FAÇA ALGUMA COISA — maria (@mariatoniar) July 19, 2022