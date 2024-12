Paquetá considera voltar ao Flamengo, mas West Ham quer trocá-lo por Igor Jesus, do Botafogo

West Ham, por sua vez, está interessado em utilizá-lo como parte de uma negociação para adquirir o atacante Igor Jesus, do Botafogo

EFE/EPA/ASH ALLEN Lucas Paquetá, do West Ham, em ação durante a partida de futebol do Manchester City contra o West Ham United, da Premier League inglesa, em Manchester



ucas Paquetá, jogador do West Ham, estaria considerando um retorno ao Flamengo, conforme informações do jornal britânico The Sun. O West Ham, por sua vez, está interessado em utilizá-lo como parte de uma negociação para adquirir o atacante Igor Jesus, do Botafogo, que é uma das prioridades do técnico Julen Lopetegui. A necessidade de reforços se intensificou após a equipe perder Michail Antonio, que ficará afastado por um ano devido a um acidente de carro. A trajetória de Paquetá começou no Flamengo, onde atuou entre 2016 e 2018, antes de seguir para clubes como Milan e Lyon, até chegar ao West Ham. Recentemente, o jogador enfrentou um momento difícil, pois foi acusado pela Associação de Futebol da Inglaterra de envolvimento em manipulação de resultados em três jogos do Campeonato Inglês. Essa situação resultou em sua exclusão da seleção brasileira.

Além das questões esportivas, Paquetá manifestou sua insatisfação nas redes sociais em relação à cobertura da mídia sobre o caso que o envolve. Ele se sentiu injustiçado com as informações divulgadas e a forma como sua situação foi tratada. O depoimento que ele deveria prestar no dia 3 de dezembro foi adiado, aumentando a expectativa em torno do desfecho dessa polêmica. Com o cenário atual, a possibilidade de Paquetá retornar ao Flamengo pode ser uma solução tanto para o jogador quanto para o clube carioca, que busca reforços para a próxima temporada. A negociação com o West Ham, que inclui Igor Jesus, pode ser um passo importante para ambos os lados, considerando as circunstâncias que cercam o atleta brasileiro.

