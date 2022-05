Pato acredita que ainda pode disputar uma Copa e cita Dani Alves e Thiago Silva como exemplos

Revelado nas categorias de base do Internacional, o atacante surgiu como uma das principais sensações do futebol brasileiro

Alexandre Pato, atualmente no Orlando City (Estados Unidos), ainda acredita que possa disputar uma Copa do Mundo. Em relato ao “The Player1s Tribune”, divulgado nesta terça-feira, 31, o atacante revelou que tem Daniel Alves e Thiago Silva como exemplos – a dupla deve integrar o grupo que disputará o Mundial do Catar, no fim do ano. “Ainda acredito que posso disputar uma Copa. Veja o Thiago Silva e o Dani Alves jogando bem aos 37 e 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus”, disse.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Pato surgiu como uma das principais sensações do futebol brasileiro. No Milan, o brasileiro viveu bons momentos e chegou a ganhar o “Golden Boy”, prêmio entregue ao melhor jogador sub-21 da temporada de 2009. Apesar disso, o atacante sofreu com lesões e não conseguiu retomar o bom rendimento, seja no Brasil ou no exterior. “Sonhei demais. Por mais que eu me dedicasse no dia a dia, a minha imaginação me levou a vários lugares”, comentou. “Eu era imparável quando estava vivendo o presente. Mas minha mente foi parar no futuro”, acrescentou.