Paulinho resolve, Atlético-MG vence o Millonarios e está na fase de grupos da Libertadores

Atacante marcou dois gols da vitória por 3 a 1, no Mineirão; Hulk marcou de voleio

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho foi o nome do Atlético-MG nos dois jogos contra o Millonarios



Após um empate de 1 a 1 na ida, o Atlético-MG venceu o Millonarios por 3 a 1, no Mineirão, e garantiu sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro tempo foi tenso no Mineirão. O Millonarios se montou na defesa e dificultou a vida do Atlético-MG, que tentava de fora da área. Hulk foi muito bem marcado e não conseguiu se destacar. Do outro lado, Allan ‘entregou’ para o time colombiano e quase eles abriram o placar. No segundo tempo a história foi outra. Aos 3 minutos, Hulk cruzou e Paulinho apareceu para cabecear pro fundo das redes e abrir o marcador. Os colombianos tentaram ir pra cima, mas aos 36 minutos, Paulinho apareceu de novo para fazer o segundo, de cabeça. Aos 43, Hulk acertou voleio e fez um golaço para fazer o terceiro. Nos acréscimos, a zaga atleticana errou e Uribe descontou para 3 a 1. A classificação deixa o Galo no Pote 4 do sorteio da Libertadores, o que significa que pode cair em um grupo com equipe brasileira. O sorteio acontecerá em 27 de março.