Reprodução/Botafogo Paulo Autuori é o novo treinador do Botafogo



O Botafogo anunciou, na tarde desta quarta-feira (12), que Paulo Autuori é o novo treinador do time profissional. De volta ao Glorioso, o técnico chega para ocupar a vaga de Alberto Valentim, demitido no último domingo após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense.

Paulo Autuori assumirá o Alvinegro pela quarta vez na carreira. Na primeira, ele conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 1995, o último conquistado pelo clube carioca.

Nas redes sociais, o Botafogo utilizou declarações do treinador da época da conquista do nacional para anunciar o novo comandante da equipe, que terá a companhia do auxiliar-técnico Renê Weber.

Além de 1995 e este ano, o novo técnico também dirigiu o time em 1998 e em 2001. Desta forma, Autuori e Botafogo e reencontram depois de praticamente duas décadas.

Na próxima quinta-feira (13), o Botaogo fará a coletiva de apresentação do novo comandante, às 13h45, na Sala de Imprensa Sandro Moreyra, no Estádio Nilton Santos.