Pedrinho assina contrato com Benfica e só fica no Corinthians até o fim do Paulista

Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians Pedrinho atua no time profissional do Corinthians desde 2017



O meia Pedrinho assinou contrato nesta terça-feira, 10, com o Benfica, de Portugal, e não deve defender o Corinthians em nenhuma partida do Campeonato Brasileiro. O staff do jogador e o clube acertaram com os portugueses a ida do jogador logo após o término do Paulistão.

Pedrinho está na Europa, onde fez exames e acertou detalhes burocráticos, e deve se apresentar novamente no Parque São Jorge na próxima quarta-feira, 12. O Corinthians poderá contar com o jogador para a partida contra o Ituano, duelo decisivo para que o time consiga uma vaga na próxima fase da competição.

Segundo o UOL Esporte, a negociação entre o Benfica e o Corinthians foi fechada por 20 milhões de euros, cerca de R$ 104 mi. O contrato com o alvinegro do Parque São Jorge terminaria no fim desta temporada, mas a renovação já estava apalavrada caso ele não fosse negociado com nenhum time europeu.

O Corinthians possui 70% dos direitos econômicos do camisa 10. Profissional desde 2017, Pedrinho tem quatro títulos com a camisa do Timão, 141 partidas e 12 gols marcados.