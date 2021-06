Pedro brilha e seleção olímpica vence a Sérvia em último amistoso antes dos Jogos de Tóquio

Restando 45 dias para a Olimpíada, a CBF confirmou que a data de anúncio da lista final de convocados será no dia 17 de junho

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Pedro comemora gol com a camisa da seleção olímpica



A seleção brasileira olímpica não tomou conhecimento da equipe sub-21 da Sérvia e venceu o adversário por 3 a 0 na tarde desta terça-feira, 8, no Estádio Rajko Mitic, casa do Estrela Vermelha, no último amistoso antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao contrário do que aconteceu na derrota para Cabo Verde, no último sábado, o Brasil teve o controle da partida do começo ao fim e balançou as redes com Guilherme Arana, lateral do Atlético-MG, e Pedro (duas vezes). Restando 45 dias para a Olimpíada, a CBF confirmou que a data de anúncio da lista final de convocados será no dia 17 de junho. O técnico André Jardine só poderá chamar 18 atletas, que também dependem da liberação dos clubes. Lembrando que até três nomes com idade acima de 24 anos podem ser relacionados.

A seleção olímpica teve atuação bastante segura na primeira etapa, criando chances com Pedro, que fez o goleiro sérvio trabalhar e ainda acertou a trave. Aos 33 minutos, em bela jogada construída, Guilherme Arana aproveitou belo cruzamento de Gabriel Menino para emendar um chute no ângulo, indefensável para o arqueiro rival. Na volta da segunda etapa, o time de André Jardine manteve o ímpeto, mesmo com as substituições. Assim, em menos de três minutos, Pedro balançou as redes duas vezes. Primeiro, o centroavante do Flamengo recebeu passe açucarado de Malcom para marcar. Depois, Arana cruzou rasteiro para o atacante completar.