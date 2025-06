Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, recebe alta após quase 100 dias de internação e superação de protocolo de morte cerebral

Jogador foi vítima de um grave acidente de trânsito no dia 4 de março, que resultou em um traumatismo craniano severo, necessitando de intervenções cirúrgicas complexas

Pedro Severino, um jovem atacante de 19 anos do Red Bull Bragantino, teve alta hospitalar após passar 98 dias internado no Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ele foi vítima de um grave acidente de trânsito no dia 4 de março, que resultou em um traumatismo craniano severo, necessitando de intervenções cirúrgicas complexas. O pai de Pedro, Lucas Severino, anunciou em 22 de maio que o atleta não estava mais em risco de morte. O acidente, que atraiu a atenção da mídia, ocorreu quando Pedro colidiu com a parte traseira de um caminhão. A equipe médica chegou a iniciar o protocolo para verificar a possibilidade de morte encefálica, mas essa avaliação foi suspensa quando o jogador começou a apresentar sinais de atividade cerebral. Ele foi transferido para o hospital em Ribeirão Preto no dia 6 de março.

Na próxima quinta-feira (12), o médico Gil Teixeira, junto com outros membros da equipe médica, realizará uma coletiva de imprensa para compartilhar detalhes sobre a recuperação de Pedro. O atacante, que pertence ao Botafogo-SP, estava emprestado ao Red Bull Bragantino desde o início do ano e havia assinado contrato com o clube de Bragança Paulista apenas três dias antes do acidente.

