Pelé, 80 anos: Confira a narração original de Joseval Peixoto dos gols do Rei na Copa de 1958

Então com 17 anos, Edson Arantes do Nascimento brilhou na semifinal contra a Suécia

Pelé tinha apenas 17 anos quando desfilou o seu talento na conquista da primeira Copa do Mundo da seleção brasileira, no ano de 1958, na Suécia. Em homenagem aos 80 anos do Rei do Futebol, a Jovem Pan recorda alguns momentos em que acompanhou o maior jogador de todos os tempos atuar com a camisa da Amarelinha. Abaixo, ouça o show que o então atleta do Santos deu na França, na semifinal daquele Mundial, quando anotou três gols na vitória por 5 a 2.

Campanha

Na Copa do Mundo de 1958, o Brasil iniciou a fase de grupos vencendo a Áustria por 3 a 0, com dois gols de Mazzola e um de Nilson Santos. Ainda na fase de grupos, a seleção empatou em 0 a 0 com a Inglaterra e bateu a União Soviética pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Vavá. Os resultados fizeram com que a equipe treinada por Vicente Feola se classificasse em primeiro no Grupo 4. Nas quartas de final, a estrela de Pelé começou a brilhar – ele marcou o único tento no magro triunfo por 1 a 0 diante do País de Gales. Já na semifinal, diante da França, o garoto fez o que quis! Vavá abriu o placar cedo, enquanto Fontaine empatou logo na sequência. Ainda no primeiro tempo, Didi recolocou o Brasil em vantagem em uma partida complicada. Coube a Pelé balançar as redes três vezes para dar tranquilidade ao conjunto brasileiro. Ouça abaixo:

3 a 1

4 a 1

5 a 1

Na final, a seleção brasileira repetiu a dose, aplicou um 5 a 2 na Suécia e celebrou o seu primeiro título mundial. Pelé (duas vezes), Vavá (duas vezes) e Zagallo marcaram os gols da Canarinho.