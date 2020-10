Pelé, 80 anos: Rei do Futebol revela medo de perder milésimo gol; veja vídeo

Maior artilheiro de todos os tempos, o craque brasileiro marcou seu milésimo gol no dia 19 de novembro de 1969, diante do Vasco, no Maracanã

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completou 80 anos de vida nesta sexta-feira, 23. Maior nome da história do futebol brasileiro e mundial, o Rei conquistou três Copas do Mundo com a seleção brasileira, foi protagonista nos principais títulos do Santos e anotou 1.284 gols na carreira – é o maior artilheiro de todos os tempos. O milésimo, no entanto, não foi nada fácil. No dia 19 de dezembro de 1969, em um Maracanã abarrotado, as pernas de Pelé bambearam antes do icônico gol de pênalti no goleiro Andrada, do Vasco, acontecer. “Por que o milésimo gol tinha de ser de pênalti? Eu ficava pensando: caramba! Poderia ser normal, com a bola rolando. Foi a pior coisa para mim. Antes de bater o pênalti, eu ficava ‘ai, eu não posso perder; o goleiro não pode defender’. Foi uma experiência maravilhosa. Todo mundo acha que gol de pênalti é fácil de fazer. Quando eu coloquei a bola na marca da cal, todo mundo começou a gritar. Eu comecei a ficar tremendo, fiquei nervoso e dizia que não podia errar”, contou Pelé. Na Jovem Pan, o histórico gol de Pelé foi narrado por Joseval Peixoto. Relembre abaixo: