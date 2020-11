Pelé homenageia Bolsonaro com camisa do Santos autografada

A publicação do presidente da República gerou polêmica nas redes sociais; confira

Reprodução/Twitter Bolsonaro foi presentado por Pelé com uma camisa autografada do Santos



Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, para compartilhar uma homenagem que recebeu de Pelé. Na publicação, o “Rei do Futebol”, que completou 80 anos de idade recentemente, aparece segurando uma histórica camisa do Santos autografada. “Ao presidente Bolsonaro, com abraço, Edson Pelé”. O presidente da República, então, agradeceu o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira. “Obrigado, Pelé. Bom dia a todos”, publicou Bolsonaro.

A postagem acabou gerando críticas de alguns internautas, que questionaram Bolsonaro e Pelé por não terem se pronunciado sobre o caso de José Alberto Silveira Freitas, homem negro que foi espancado até a morte no estacionamento de um supermercado Carrefour, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira. Outros, no entanto, saíram em defesa do presidente e do tricampeão mundial. Veja as reações abaixo.

A insatisfação como Pelé também deve-se ao fato de Bolsonaro ser frequentemente criticado por declarações consideradas racistas. Em 2017, ele foi até condenado por ter comentários racistas preconceituosos, feitos em palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. “Fui num quilombola [sic] em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Acho que nem para procriar servem mais”, disse, na ocasião. O Rei, por sua vez, já foi questionado várias vezes por não usar de sua expressão no combate ao racismo.