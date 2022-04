Pelé volta a ser internado em SP para tratamento de tumor no cólon

Rei do Futebol deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda e suas condições clínicas são ‘boas e estáveis’

Reprodução/Instagram/ iamkelynascimento Pelé faz tratamento para o tumor desde setembro de 2021, quando o problema foi descoberto



Pelé voltou ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento do tumor no cólon. Segundo o boletim médico emitido na noite desta terça-feira, 19, o ex-jogador está internado desde a segunda-feira para a sequência de seu tratamento, que iniciou em setembro de 2021. As condições clínicas de Pelé “são boas e estáveis” e a alta hospitalar deve ocorrer nos próximos dias. Aos 81 anos, o Rei do Futebol tem enfrentado diversos problemas de saúde nos últimos anos. Em 2012 ele fez sua primeira cirurgia de quadril, tendo que repeti-la em 2015 por erro médico. Em 2017 passou por mais uma intervenção cirúrgica, tendo aparecido em público na cadeira de rodas. Desde 2020, Pelé se locomove com andador e não aparece muito em público, apesar de ser ativo nas redes sociais.

Confira a íntegra do boletim médico:

Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (18) para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Suas condições clínicas são boas e estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias.