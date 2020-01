Perto do Grêmio, Thiago Neves se declara a Renato Gaúcho e revela: ‘A minha esposa o ama’

Reprodução Thiago Neves rescindou com o Cruzeiro e está perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio



Na semana em que rescindiu com o Cruzeiro e encaminhou transferência ao Grêmio, Thiago Neves aproveitou para se declarar a Renato Gaúcho. Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, da TV Globo, o meia de 34 anos rasgou elogios ao treinador, com quem foi vice-campeão da Libertadores em 2008, e revelou que até a sua esposa, Marcella Di Biase, “ama” o ex-atacante.

“Eu tenho um carinho enorme pelo Renato. A minha esposa… Ela ama o Renato, eu só espero que ela me ame mais do que ela ama o Renato”, brincou.

A admiração de Marcella por Renato tem um motivo. Ela é torcedora fanática do Fluminense, clube pelo qual Renato foi campeão carioca em 1995 e no qual conquistou a Copa do Brasil como treinador.

Foi também no Fluminense e sob o comando de Renato Gaúcho que Thiago Neves viveu a melhor fase da carreira. Em 2008, o meia foi o grande nome da histórica campanha tricolor na Libertadores – na ocasião, o Flu acabou com vice-campeonato, sendo derrotado nos pênaltis pela LDU em jogo em que Thiago Neves marcou três gols no tempo normal.

Apesar disso, o jogador ressalta que não é apenas o “fator Renato Gaúcho” que o motiva a jogar no Grêmio. “Não é porque a gente gosta do Renato que a gente vai forçar uma barra de ir pro Grêmio. O Grêmio é um time que… Quem não gostaria de jogar no Grêmio na fase que o Grêmio tá vivendo?”, finalizou.

A entrevista exclusiva de Thiago Neves ao Esporte Espetacular vai ao ar, na íntegra, no próximo domingo.