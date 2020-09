Peru inicia preparação para enfrentar Brasil e Paraguai com apenas 11 jogadores

Compromissos da seleção de Ricardo Gareca estão marcados para os dias 8 e 13 de outubro

EFE Gareca é o treinador da seleção peruana nas Eliminatórias da Copa do Catar



O técnico Ricardo Gareca iniciou nesta segunda-feira, em Lima, com apenas 11 jogadores, a preparação da seleção do Peru para as duas primeiras partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra o Paraguai e o Brasil. Entre os atletas disponíveis, está Jefferson Farfán, que está treinando no CT da Federação Peruana de Futebol (FPF) há um mês, depois de ter deixado o Lokomotiv Moscou e ficado sem clube.

O meia Wilder Cartagena, do Godoy Cruz, também treinou nesta segunda, em Lima. Ele está na cidade porque o Campeonato Argentina ainda não foi retomado, assim como o atacante Aldaír Rodríguez, que não pôde retornar à Colônia para se apresentar ao América de Cali, embora o Campeonato Colombiano e Tala Libertadores já tenham sido retomados.

Já o lateral-esquerdo Nilson Loyola, do Sporting Cristal, se apresentou com uma lesão muscular e passará por exames, correndo riscos de ser cortado. O Peru, que em 2018 participou de uma Copa do Mundo pela primeira vez em 36 anos, estreará nas Eliminatórias em 8 de outubro, contra o Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção. Cinco dias depois, receberá o Brasil no Estádio Nacional, em Lima.

* Com EFE