Pia convoca Marta e cinco do Corinthians para jogos da seleção contra a Argentina

Confira a lista de jogadoras relacionadas para os clássicos sul-americanos

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage é a treinadora da seleção feminina



A treinadora Pia Sundhage convocou nesta segunda-feira, 9, a seleção brasileira para os jogos diante da Argentina, continuando a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Além de chamar nomes consagrados do time feminino, como Marta, Formiga e Ludmila, a sueca também relacionou Letícia, Tamires, Erika, Adriana e Andressinha, cinco atletas do Corinthians – o time com maior número de selecionáveis.

A seleção brasileira ficará reunida no período entre 23 de novembro e 1º de dezembro. De acordo com a coordenadora das seleções femininas, Duda Luizelli, os jogos serão em São Paulo. Os dias e locais ainda não estão confirmados, mas provavelmente ocorrerão em 27 de novembro e 1º de dezembro.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara – Avaí/Kindermann

Letícia – Corinthians

Defensoras:

Tamires – Corinthians

Erika – Corinthians

Bruna Benites – Internacional

Camilinha – Palmeiras

Chú – Ferroviária

Jucinara – Levante UD (Espanha)

Rafaelle – Changchun Dazhong (China)

Meio-campistas:

Andressa Alves – Roma (Itália)

Adriana – Corinthians

Andressinha – Corinthians

Valéria – Madrid CFF (Espanha)

Formiga – Paris St Germain (França)

Luana – Paris St Germain (França)

Marta – Orlando Pride (Estados Unidos)

Duda – Avaí/Kindermann

Julia Bianchi – Avaí/Kindermann

Atacantes:

Giovana – Barcelona (Espanha)

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

Nycole – Benfica (Portugal)

Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos