Pia Sundhage convoca seleção brasileira para amistosos contra Espanha e Hungria 

Apesar de algumas novidades, a técnica sueca manteve em seu elenco nomes consagrados, como a Rainha Marta, Debinha e Tamires, por exemplo

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage convocou a seleção brasileira feminina para a próxima Data Fifa



A treinador Pia Sundhage anunciou, na tarde desta sexta-feira, 18, a lista de jogadoras convocadas para a próxima Data Fifa, quando a seleção brasileira feminina irá enfrentar Espanha e Hungria. Apesar de algumas novidades, a técnica sueca manteve em seu elenco nomes consagrados, como a Rainha Marta, Debinha e Tamires, por exemplo. O Brasil mede forças com as espanholas em 7 de abril, em Alicarte. Quatro dias depois, a equipe nacional encara as húngaras, em San Pedro Del Pinatar, também em território espanhol.

Veja a lista de convocadas:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Mayara (Internacional)

Defensoras: Rafaelle (Arsenal), G. Campiolo (Corinthians), Tainara (Bordeaux), Tamires (Corinthians), Antonia (Madrid), Thais R. (São Paulo), Leticia S. (Eintracht Frankfurt) e Fê Palermo (São Paulo)

Meias: Ary (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (NC Courage), Angelina (OL Reign), Duda S.(Palmeiras), Ingryd (Ferroviária) e Luana (PSG)

Atacantes: Debinha (NC Courage), Marta (Orlando Pride), Geyse (Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gabi Nunes (Madrid)